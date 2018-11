Oliedomme Tilburger verzint straatroof, fopt verzekering en zet 'gestolen' spullen op Marktplaats

Tilburger sprak in geheim af met criminele ‘Net­flix-ba­ron’ over duizenden kilo’s cocaïne

7:00 TILBURG - Twee Nederlandse drugsverdachten hebben begin dit jaar in een hotel in Córdoba een geheime ontmoeting gehad met de Spaanse drugsbaron José Bugallo, beter bekend als Sito Miñanco. Eén van hen is Martin G., een autohandelaar die oorspronkelijk uit Tilburg komt, weet het Brabants Dagblad. G. en twee andere Brabanders horen volgens de politie bij een criminele Nederlandse bende die op grote schaal drugs verhandelt in Spanje.