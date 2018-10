OM: agent uit Tilburg deelde geheimen met criminelen

Rick Lips (18) uit Tilburg in finale van The Talent Project: ‘Het is een kunst om jezelf te blijven’

9:51 TILBURG - ,,Het went wel, maar het blijft spannend. Het is wel heel vet hoor, er waren duizenden aanmeldingen en nu zijn we met zijn vieren over.” De piepjonge Rick Lips uit Tilburg werd vorige week pas 18, is gespannen, maar staat met beide voeten stevig op de grond. Dat moet ook wel. Vrijdag om 20.30 uur staat hij in de finale van het RTL 4-programma The Talent Project.