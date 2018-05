OM vergeet test van aangetroffen drugs, rechtbank spreekt Tilburger vrij

De man werd in juni vorig jaar in Breda gepakt met 468 gram speed en 140 xtc-pillen. Hij is voor het bezit daarvan echter vrijgesproken. Wel werd die dag ook wat wiet en 173 gram hasj gevonden. Daar is hij voor veroordeeld. Net als voor een soortgelijk feit in november. Toen werd hij na een spectaculaire achtervolging gepakt op de Oerlesestraat in Tilburg. In zijn auto lagen toen 2,5 ons wiet en 673 xtc-pillen. Die werden wel getest.