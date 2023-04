Omdenken en buiten je eigen wereld kijken: Tilburg wil profiteren van komst van meer ‘eigenwijze’ start-ups

VAN DE LEZER ‘De wil van ASML is wet in deze regio’

Eind vorig jaar dienden ASML en de hightechsector een verzoek in bij de Metropool Regio Eindhoven (MRE): of er 100.000 woningen bij kunnen komen vóór 2040. Amper drie maanden later heeft de MRE dat verzoek gehonoreerd. Hét bewijs dat het er ondemocratisch aan toe gaat, stelt Stichting Beter Eindhoven.