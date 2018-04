Onderzoek loopt naar agent die Tilburger (18) in been schoot na achtervolging

TILBURG/GOIRLE - Er loopt een onderzoek naar de agent die de 18-jarige Tilburger neerschoot vorige week woensdag. Hij schoot de jongen in zijn been na een achtervolging die begon op een industrieterrein in Tilburg. De Tilburger en zijn 19-jarige vriend uit Oirschot reden roekeloos in een gestolen busje, met daarin een gestolen scooter.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het terecht was om te schieten. ,,We gaan het heel kritisch bekijken", meldt de woordvoerster. ,,Het laatste woord is hier nog niet over gezegd." Het OM laat weten het technisch onderzoek af te wachten en beslist dan of het vuurwapengebruik geoorloofd was.

Het tweetal had roekeloos gereden in de achtervolging en zelfs geprobeerd een politiebusje van de weg te drukken. Ze worden verdacht van diefstal van twee voertuigen en het niet opvolgen van een stopteken.

De Tilburger en Oirschottenaar zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het onderzoek naar hen loopt ook, mogelijk is dat eerder afgerond dan naar de schietende agent.

Wat gebeurde er die avond?

De mannen zaten in een busje dat op de Ringbaan West de aandacht trok van agenten. Het systeem dat nummerplaten registreert, zag dat er iets mis was. Mogelijk was het busje gestolen, wat later ook zo bleek te zijn. Ter hoogte van het industrieterrein Katsbogten bij Tilburg-Zuid kregen ze een stopteken, maar dat werd genegeerd.

Er volgde een achtervolging, richting Ravels in België en vandaar weer terug naar Goirle. Daarbij probeerde het busje een politiewagen van de weg te drukken op het moment dat die de vluchtwagen wilde inhalen. De politie kreeg assistentie van agenten uit België en een boswachter van Gorp en Roovert.

Ter hoogte van de Turnhoutsebaan in Goirle reed het busje een parallelweg op. Die liep echter dood, waardoor een politiewagen het busje kon rammen. Daarop vluchtten de twee inzittenden. Ze lieten hun busje achter.

Met spoed naar het ziekenhuis

De 18-jarige Tilburger werd tijdens de vlucht neergeschoten. Hoe vaak en waarom wil de politiewoordvoering niet kwijt. Dat wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De man werd geraakt in zijn been. Hij werd behandeld door ambulancediensten en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was niet in levensgevaar.

'Man op de weg liggen'