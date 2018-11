Onderzoek naar Tilburgse chroom-6-zaak komt in januari

Vernieti­gen­de blog van Willem II-fan die urenlang werd vastgehou­den: ‘Amsterdam moet zich kapot schamen’

6:45 TILBURG/AMSTERDAM - Tientallen Willem II-supporters zijn woest over de manier waarop ze zijn behandeld voorafgaand de wedstrijd Ajax - Willem II. In een persoonlijke blog haalt één van hen woest uit naar de politie en de gemeente Amsterdam. Die geven allebei aan dat er voldoende aanleiding was om in te grijpen.