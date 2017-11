Ongeluk met 4 voertuigen op A58 bij Bavel; weg tussen Tilburg en Breda weer open

Gemeente onaangenaam verrast door 'knaloranje joekels': 'Daar heeft PostNL geen vergunning voor'

10:30 Do 23 nov: 'Foeilelijk. Staat de welstandscommissie dit toe?!' Die reactie klonk gisteren, in vele vormen, op het nieuws over de 12 'knaloranje joekels' die PostNL in Tilburg heeft neergezet. Het antwoord: nee. Sterker nog: de gemeente is 'onaangenaam verrast'.