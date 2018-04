Ongeluk op A58 bij Bavel, anderhalf uur file vanaf Tilburg

Robbemond trots op weerbaar Willem II

15 april Willem II-trainer Reiner Robbemond was na de zege op NAC trots op de weerbaarheid van zijn ploeg, met name in de tweede helft. ,,Over de hele wedstrijd ben ik tevreden over wat we hebben laten zien. Voor heel de club en voor heel Tilburg is het enorm belangrijk dat we hebben gewonnen."