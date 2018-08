'Onrust bij NedTrain-medewerkers in Berkel-Enschot

VIDEO Steun voor Pater Poels: theater over armoede. Gratis bij De Nieuwe Vorst

11:03 TILBURG - Broodpater Pater Poels zet zich al zo'n vijftig jaar in voor kwetsbare mensen in Tilburg. Reden voor Stichting Poels om diens tomeloze inzet te onderstrepen met een theatervoorstelling over armoede. Het stuk 'De OmZieners' is te zien op 21 en 22 september bij theater De Nieuwe Vorst. Toegang is gratis.