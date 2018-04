Onrustige man (22) loopt ’s nachts rond op bouwterrein Spoorzone in Tilburg en wordt opgepakt

Routinecontrole in Tilburgse wijk Broekhoven leidt tot aantreffen drugs en cash

31 maart TILBURG - Een 19-jarige Tilburger is vrijdagavond rond 23.30 uur aangehouden in de Tilburgse wijk Broekhoven omdat hij drugs in bezit had. De man werd betrapt tijdens een controle van de politie, die op zoek was naar iemand die een geldboete had openstaan. Dat meldt de politie.