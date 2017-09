Onthulling sculptuur Anish Kapoor in De Pont; Hendrik Driessen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

TILBURG - In het bijzijn van Prinses Beatrix wordt zaterdagmiddag de 6,5 meter hoge sculptuur 'Sky Mirror' van de Britse kunstenaar Anish Kapoor overhandigd aan museum De Pont in Tilburg. Hendrik Driessen, directeur van De Pont, is in aanloop naar de onthulling benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het kunstwerk is een cadeau van de stad Tilburg aan het museum dat 25 jaar bestaat en dat dit weekend viert met de opening van de tentoonstelling WeerZien waarin werk is te zien van kunstenaars die eerder in Tilburg exposeerden. Prinses Beatrix gaat deze expositie ook bezoeken. De Prinses was vaker in De Pont te gast. Dan bezocht ze exposities op momenten dat het museum eigenlijk dicht was. De Prinses wordt bij De Pont met een erehaag onthaald door leerlingen van basisschool Cleijn Hasselt. Verslaggevers van het Brabants Dagblad zijn aanwezig bij de viering.

Het kunstwerk van Kapoor is van roestvrij staal. De voorzijde is een spiegel waarin de lucht en wolken zijn te zien, de achterzijde is ruw. De sculptuur helt iets naar achteren en verbuigt van beneden naar boven, zodat de top dertig graden is gedraaid ten opzichte van de basis. Het werk staat in een Japans aandoende tuin met een vijver. De tuin en vijver zijn ontworpen door Sophie Walker, de partner van Kapoor.

'Sky Mirror (for Hendrik)' is de titel van het werk. Hendrik verwijst naar Hendrik Driessen, directeur van De Pont met wie Anish Kapoor een goede band heeft.

Tilburg Sir Anish Kapoorop heeft dit kunstwerk gemaakt voor de Pont.

Het werk is betaald door de gemeente Tilburg, ondernemers en particulieren uit de stad en Brabant C. Anish Kapoor wilde met liefde en plezier meewerken aan dit cadeau omdat hij tweemaal in De Pont heeft geëxposeerd. ,,De Pont heeft mij gesteund", zei Kapoor eerder tegen het Brabants Dagblad. ,,Nu steun ik het museum." Het werk is begin deze week geplaatst.

Voormalig stadsdichter Frank van Pamelen roept aanwezigen deze zaterdagmiddag op om een typisch Tilburgse naam te bedenken voor 'Sky Mirror (for Hendrik)'.