Ontslagronde bij Goodyear lijkt geen gevolgen te hebben voor vliegtuigbandenfabriek Tilburg

Penaltyspe­ci­a­list van BVV is ‘ontzettend teleurge­steld’ na spektakel­stuk in Tilburg: ‘Waar ligt het toch aan?’

BVV liet zich in de ontmoeting met ZIGO van zijn sterkste kant zien. De Bosschenaren scoorden, waren strijdlustig en hadden een voorsprong van twee doelpunten. Ondanks al die positieve punten ging het in de slotfase toch mis: 4-3. En daar is aanvaller Martie Aarts behoorlijk ziek van.

29 januari