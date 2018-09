Onvermoeibare powermetalband Kamelot neemt concert op in 013

Op die dag geeft de groep voor de vierde keer acte de présence op het Tilburgse poppodium. Daar wordt het concert eveneens opgenomen voor een dvd/blu-rayfilm, die later dit jaar verschijnt.

Youngblood staat te popelen, komt ‘bijzonder graag’ naar Europa toe en vindt dat Nederland wel wat tegoed heeft. ,,Het wordt die avond een gekkenhuis, dat beloof ik je”, klinkt het enthousiast aan de andere kant van de telefoon.

Hij ademt een keer diep uit. Youngblood (44) heeft een zware, maar naar eigen zeggen leuke zomerperiode achter de rug. Touren door Noord-Amerika en het geven van losse zomershows heeft zijn tol geëist. ,,Ik zit nu lekker bij mijn familie. Het is tijd om even uit te blazen en me klaar te maken voor de aanstaande Europese tour.”

Jubileum

Powermetalband Kamelot, die symfonische metal maakt, trekt door Europa ter promotie van zijn recentelijk uitgebrachte cd The Shadow Theory. De vijfkoppige groep heeft haar sporen in het wereldje wel verdiend. In 1995 lanceerde Kamelot haar eerste cd Eternity. The Shadow Theory is alweer het twaalfde studioalbum. Dat ze tegen een mooi jubileum aanhikken, zegt Youngblood weinig. ,,Zitten we bijna op een 25-jarig jubileum? Ik ben geen nostalgisch persoon, kijk altijd vooruit. Daarom bestaan we ook nog, omdat we niet in het verleden blijven hangen.”

Het zijn wijze woorden van de langharige frontman, geboren in Hampton, Virginia. ,,Ik kom uit een crappy buurt, waar veel appartementen stonden. Ik ben blij dat ik daarvan los ben gekomen. In mijn kinderjaren droomde ik ervan om andere continenten te bezoeken, de wereld te ontdekken. Dat doe ik nu al lange tijd en daar word ik erg vrolijk van.”

Vierde keer

En zo gaat-ie met Kamelot voor de vierde keer naar 013. Het is de enige show in Nederland, alvorens de groep verder door Europa gaat toeren. Dat juist in Tilburg de opnames voor de film worden gemaakt, vindt hij niet meer dan logisch. ,,Het is altijd volle bak in Tilburg, al is dat sowieso het geval in Nederland. The O-thirteen is net niet te klein en ook niet te groot. Hierdoor blijft de intimiteit tussen het publiek en de band intact. Daarom leent dit poppodium zich uitstekend voor de opnames.”

Video: Kamelot - Phantom Divine (van hun laatste plaat)

Normaliter speelt de band ongeveer een uur en twintig minuten, maar deze keer laat hij het daar niet bij als we Youngblood mogen geloven. ,,Twee uur gaan we niet halen, maar het zal er qua tijdsduur wel tegenaan schurken”, klinkt het enthousiast. Dat heeft volgens hem te maken met Kamelots manier van optreden. ,,We proberen het publiek er tijdens onze concerten zoveel mogelijk bij te betrekken. Daar staat een show van Kamelot om bekend. Samen van de avond genieten, om even aan de dagelijkse sleur te ontsnappen”, weet hij.

Schreeuwen

Voor Youngblood is het belangrijk dat de bezoekers zich vrij voelen om te schreeuwen, zingen en springen. Daar zullen enkele gastartiesten aan bijdragen. Hij onthult alvast dat Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Elize Ryd (Amaranthe) en Charlotte Wessels (Delain) Kamelot tijdens het spelen bijstaan.

Het zal niet de laatste keer zijn dat de groep afreist naar Nederland. De wereld is, als het aan Youngblood ligt, nog lang niet van de groep af. Bij lange na niet, zelfs. ,,Mijn zoon van acht doet mee op het nummer Burns of Embrace. Ik ga nog een jaar of vijftien verder, daarna zal hij het stokje van mij overnemen.” En is de wereld nog lang niet van Kamelot af.

Wie: Kamelot

Wanneer: 14 september

Waar: 013 in Tilburg

Tijd: 18.00 uur, aanvang 19.00 uur.

Kaarten: 33,40 euro, avondkassa 35 euro.