Onze Lieve Vrouwe van de Goede Duik herrijst op 'buitentje' langs de Gilzerbaan in Tilburg

Spoorzone: Tilburgse schrijf­ster praat over haar 'Surinaamse' boeken

18:00 TILBURG - 'Palmen en Pennen: geschreven Suriname' is een literaire manifestatie met drie schrijvers die publiceren over Suriname. Het evenement, donderdag in de Kennismakerij, is in handen van de Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Cools, de organisator van boekenmarkt Boeken rond het Paleis. 'Palmen en Pennen' is in de Kennismakerij in de Spoorzone.