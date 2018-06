Ooit Paradoks, nu PaRaDoX. Tilburgs muziekpodium veertig jaar

Horeca­nieuws: Een funky dikke Griek aan de Oude Markt, T.F.G open

12:12 Do 7 juni: Geen tomatensoep of carpaccio maar breakfast burrito's, souvlaki en Greek fatty. Met een Grieks Mythos biertje of slush in de hand. T.F.G - languit 'The Fat Greek' - aan de Oude Markt in Tilburg is open. Het is een zomers tentje geworden, funky.