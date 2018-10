Ooit trok Mundial 200.000 bezoekers, maar het werd kleiner en kleiner

Sam Oomen en Van Poppels terug naar hun roots bij TWC Pijnenburg

15:38 TILBURG - Vier profwielrenners uit Tilburg en omgeving keren woensdagavond 17 oktober even terug op het oude nest bij Wielervereniging Pijnenburg. In de kantine van die club aan de Bijsterveldenlaan is dan een openbaar wielercafé met Sam Oomen, Boy en Danny van Poppel en Bram Welten.