Ook nog onbekende acts krijgen een kans bij Udenhout Onder Zeil: ‘Soms ziet iemand van het team iets voorbijkomen wat leuk is’

De bouw van woonwijk Gelderak­kers 2 in Hilvaren­beek ligt weer stil, nu vanwege stikstof

HILVARENBEEK - De provincie adviseert om de bouw van Gelderakkers 2 in Hilvarenbeek stil te leggen. Het lijkt erop dat stikstofregels roet in het eten gooien. Wethouder Piet Machielsen maakt zich grote zorgen. ,,Ik moet me aan alle wetten en regels houden, maar dit werkt inmiddels maatschappelijk ontwrichtend.”