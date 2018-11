Ook volwassenen aan de kickflip in de Hall of Fame

In Eindhoven en Breda kon het al, en nu ook in de Tilburgse Spoorzone: in zes uur je tricks van vroeger opfrissen, vanaf nul beginnen of indruk kunnen maken op de (klein)kinderen. Het statepark Ladybird houdt rekening met lichamen van middelbare leeftijd: bescherming is gratis - en verplicht.

Mark (37) is een grote man met een baard en gaten in zijn spijkerbroek die iets van zijn bucketlist af te strepen heeft: een kickflip kunnen maken. ,,Tja, ik vind het cool om zo veel mogelijk onbenullige dingen te kunnen.” Hij zet onwillig zijn helm op. ,,Zonder bescherming is stoerder!‘’

Volledig scherm Helena (48) tijdens een skatecursus voor volwassenen in skatepark Ladybird. © Nigel van Schaik

Het is voor volwassenen moeilijk om te beginnen met lessen. Krijg je toestemming van je vrouw, en wie brengt dan op dinsdagavond de kinderen naar bed? Ook bij Stefan (34) stond leren skaten op zijn bucketlist. ,,Ik heb uiteindelijk toch groen licht gekregen van het thuisfront. Ik sleep de kinderen een andere dag wel naar bed.”

Een aantal cursisten willen uit te voeten kunnen in Ladybird of in de nieuwe skatebowl in het Spoorpark, gebaseerd op de oude bowl van de Hall of Fame in de vorige locatie. Helena is met haar 48 lentes één van de oudste skaters. Ze kijkt bedenkelijk tijdens te uitleg, maar schiet er als een natuurtalentje vandoor. ,,Ik heb 40 jaar geleden heel veel geskate en op skeelers gestaan. Nu vond ik het tijd om hier aan de slag te gaan.”

De meest hartverwarmende motivatie ligt toch wel bij Louis (54), die met twee vaders van zijn kleinkinderen inmiddels al iets gevorderder is. In het kleinere tweede skatepark van Ladybird oefenen ze al een afdaling. ,,We wilden mijn kleinkinderen een paar lessen cadeau doen, en nu willen we het zelf ook kunnen.”