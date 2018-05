Op Bevrijdingsdag toch even oorlog op Pieter Vreedeplein in Tilburg

Martijn de Kok is stagiair bij het Sportbedrijf Tilburg en heeft samen met twee medestudenten het toernooi in Tilburg georganiseerd. ,,Bij straatvoetbal bestaan de teams uit vier veldspelers en een keeper. Verder is het hetzelfde als bij veldvoetbal." De achttien teams van vandaag doen in drie categorieën mee om een plek in de landelijke finale in juli in Amsterdam. De Kok is blij dat dit jaar alleen Tilburgse teams mee doen. ,,Vorig jaar won een team uit Dordrecht die vervolgens Tilburg vertegenwoordigden. Dat is toch een beetje raar." Zijn stagebegeleider Dennis Drenthe (,,ja, ik ben een oom van Royston") geniet van het enthousiasme en speelplezier van de jeugd. ,,Het zijn vooral balkunstenaars. Spelinzicht en samenspel staat bij straatvoetbal niet altijd voorop."