Op zoek naar Marietje Kessels tijdens Brabantsedag

Nieuwe bouwplan Liempde bestaat uit twee delen: Zonneweide

21:40 LIEMPDE - Het nieuwe bouwplan voor woningen in het inbreidingsgebied tussen de Kerkheiseweg en de Boxtelseweg in Liempde bestaat uit twee plandelen, onder de gemeenschappelijke naam Zonneweide. In beide delen komen 28 woningen - dus in totaal 56 - waarvan in het oostelijk deel achttien starterswoningen. Plus tien tweekappers die levensloopbestendig zijn.