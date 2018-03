Opkomst in Tilburg nog lang niet richting de 50 procent. Weterings: 'Da's niet best'

Waarnemers uit Estland en Italië in De Drieburcht: 'Stemmen in een zwembad was wel een eyeopener'

18:16 TILBURG - Nederlandse waarnemers die de verkiezingen in pakweg Roemenië of Griekenland observeren, dat kennen we. Maar andersom gebeurt het ook, zo merkten de leden van het stembureau in zwembad De Drieburcht in Tilburg-Noord. Ze kregen waarnemers uit Estland en Italië over de vloer.