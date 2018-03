Opkomst Tilburg begin van de middag ongeveer gelijk aan 2014: bijna 16 procent

Gemeente Tilburg strijdt tegen de letterzetter in natuurgebied De Sijsten

14:36 TILBURG - De gemeente Tilburg begint volgende week versneld met werkzaamheden in natuurgebied De Sijsten. Ook al is dat in het broedseizoen, het is volgens de gemeente nodig om verdere schade door de letterzetter te voorkomen. Dat beestje, een soort kever, heeft een aantal fijnsparren in het gebied aangetast.