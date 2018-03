Opkomst Tilburg iets hoger dan in 2014: 77.832 keer gestemd

Mishandeling na burenruzie over buitenzetten container in Tilburg

11:28 TILBURG - Een burenruzie in Tilburg is woensdagavond flink uit de hand gelopen. Een conflict in de Sint Nicolaasstraat, dat al langer speelde, leidde tot een mishandeling van een man. Hij kreeg klappen van zijn buurman, die is aangehouden door de politie.