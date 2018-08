Oppasopa zat door stroomstoring vol uur vast in een donkere, warme, benauwde lift: 'Kan gebeuren'

Toch even schrikken, zo'n stroomstoring, voor wie als 66-jarige net de lift naar beneden heeft genomen. ,,Tuurlijk ben je even in paniek. De noodverlichting deed het ook niet."

Geen mobieltje met een zaklantaarn bij zich? ,,Jawel, maar dan valt het nog niet mee om een telefoonnummer in te tikken. Probeer het maar eens." Toch kreeg hij zijn dochter thuis te pakken: ,,Opa kon even niet komen oppassen." Op zijn mobiel zag hij ook berichten van bd.nl voorbijkomen: ,,Zo wist ik tenminste dat ik niet de enige met problemen was."

De alarmknop had Vorsteveld, penningmeester van de Tilburgse PvdA-afdeling, ook al snel gevonden. Achter die knop zat een centraliste van Otis, producent van liften. ,,Ze vertelden me dat alle monteurs al onderweg naar Tilburg waren. Ik moest even geduld hebben."

Monteurs

Andere bewoners van De Havenmeester kregen in de gaten dat een van hen klem zat. ,,'Hallo, zit u vast in de lift?', hoorde ik ze roepen." Een vol uur duurde het voor twee monteurs van Otis in De Havenmeester waren. Een van hen sprong in de lift en maakte met zijn handen een kuiltje waar Vorsteveld een voet in kon zetten. De andere monteur trok hem vervolgens naar boven.