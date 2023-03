Oproep aan kabinet: ‘Pak vrouwenmoord aan en maak aangifte doen van gewelddadige partner makkelijker’

GASTSCHRIJVER Ine uit Liessel heeft grote zorgen: het persoonsge­bon­den budget van haar zoon met Down staat op de tocht

Ine Koppens uit Liessel heeft een zoon van twintig met het syndroom van Down. Hij staat op de wachtlijst om een paar dagen per week naar een speciale woonvoorziening te gaan. De prijs die het gezin ervoor moet betalen is echter hoog: het hele persoonsgebonden budget moet worden ingeleverd. Ze schreef haar verhaal op voor het ED.