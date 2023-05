Organisatie trekt stekker uit Grenspop: “Veel te weinig kaarten verkocht”, Stamp Outdoor gaat wél door

Vlaggen­schip van Willem II-opleiding is een duiventil-de-luxe: clubicoon Swinkels baalt van onrust bij Onder-21

Voor Willem II Onder-21 dreigt een tweede degradatie op rij, terwijl het team toe is aan de zesde trainer (!) in amper twee jaar tijd. Wat is er aan de hand bij het hoogste jeugdelftal van de Tilburgse academie? Hoofd jeugdopleiding Arjan Swinkels reageert.