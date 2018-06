Oud-conductrice over het nu van de Dag van het TreinRespect: 'Een keer gedacht dat iemand me dood wilde steken'

May Niessen werkt al 29 jaar voor de NS en vindt het 'helemaal geweldig' dat dit initiatief is genomen. Ze werkt op het station in Tilburg als servicemedewerkster en is oud-conductrice. Het vervelendste dat ze ooit mee heeft gemaakt tijdens haar werk? ,,Bij Elst was er een keer iemand van wie ik dacht dat hij me dood wilde steken. Het heeft toen lang geduurd voor ik weer aan het werk ging. Beetje bij beetje kwam ik terug in de maatschappij. De NS heeft me toen ontzettend goed geholpen." Niessen is van mening dat een dergelijk incident niet je leven moet gaan beheersen. ,,Ik ben weer zo vrij als een vogel. Maar je blijft wel alert, want je weet nooit wanneer iemand een gekke streek uit gaat halen."