Oude hit 'Tilburg DèGaoNogaal' doet het ineens goed op sociale media

Bijna een kwart eeuw later doet het lied het ineens erg goed op sociale media. Dat heeft mogelijk ook met de kermis te maken, want in de clip komen oude beelden van de kermis voorbij. In die tijd stond er wél een reuzenrad.

Het lied is gemaakt nadat werd geconstateerd dat in Tilburg wel erg veel muzikaal talent rondliep. Componist Tom America schreef het lied samen met tekstdichters Hans Innemee en Zjef Naaijkens. Daarna trommelden ze zo'n honderd talenten op. Zjef Naaijkens en Tom Pijnenburg maakten de clip. Het nummer beschrijft de historie van de stad, de levendige sfeer in Tilburg en toont tegelijkertijd plaatjes van de binnenstad, Piushaven en het oude Noorderligt. Ook zijn er beelden van Mundial in het Leijpark, toen Mundial nog een wereldfestival was.