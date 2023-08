Oude meubels uit het Big Brother-huis leveren geld op voor meer dan 700 Tilburgse gezinnen

Na drie wedstrij­den vertrekt de Tilburgse trainer van het Bredase Baronie: ‘Er bleek geen goede match’

Hoofdtrainer Jeroen van Bezouwen uit Tilburg heeft besloten vv Baronie per direct te verlaten. Hoewel het seizoen pas net is begonnen, is gebleken dat er geen goede match is, laat de clubleiding weten.