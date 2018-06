Oude Schalm Berkel-Enschot wordt kindcentrum met theaterzaal

Eerder moesten de basisscholen Rennevoirt en Caecilia in Berkel-Enschot vanwege ruimtegebrek een toelatingsbeleid instellen voor nieuwe leerlingen. Met de nieuwe afspraken is dat voor nu niet nodig, vertelt Toon Godefrooij, lid van het College van Bestuur van onderwijsorganisatie Tangent. ,,Vorige week hebben we met wethouder Hendrickx een gesprek gehad over de problemen in Berkel-Enschot. Er is erkend dat er extra vierkante meters voor basisonderwijs moeten komen. De gemeente heeft toegezegd hier op korte termijn voor te zorgen. Eerst met tijdelijke voorzieningen en later structureel."

Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar het pand van de voormalige Schalm omdat de problemen bij de naastgelegen Rennevoirt-school het meest nijpend zijn. De gemeente is weliswaar eigenaar van de Schalm, maar zal in gesprek moeten met Heijmans (die het recht tot koop heeft) en het bestemmingsplan moeten wijzigen. Godefrooij: ,,Het is een locatie die past in onze visie. We willen niet alleen een schoolgebouw realiseren, maar ook andere partijen onderdak bieden zoals kinderopvang. We willen een kindcentrum met van 7 tot 7 voorzieningen."



Concreet betekent de toezegging dat er door Tangent gekeken zal worden waar nog ruimte te winnen valt binnen de bestaande schoolgebouwen en dat de gemeente tijdelijke voorzieningen zal plaatsen. ,,Dat kan alleen als we uitzicht hebben op verbetering." De definitieve verbetering verwacht Godefrooij over zo'n twee jaar: ,,Er moeten eerst inrichtingsplannen komen. Zo willen we de grote zaal inrichten als gymzaal, maar ook als theaterzaal. Op die manier realiseren we en passant de zo gewenste grote zaal voor Berkel-Enschot."