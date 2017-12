Oude traditie: neem de eerste hap van een Tilburgse nieuwjaarskoek

Op eerste kerstdag naar de supermarkt: 'Even een luchtje scheppen'

25 december TILBURG - Nog een prei scoren. Of een tube gel. Terwijl bijna alles in de stad gesloten is, zijn er nog supermarkten open. Zo zijn in Tilburg de AH XL en Jumbo geopend. In Goirle is de Albert Heijn ook op eerste kerstdag open.