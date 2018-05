Ouders doen aangifte tegen cokeverslaafde Tilburgse zoon

BREDA/TILBURG - Een 36-jarige Tilburger was door zijn cocaïneverslaving zo lastig voor zijn ouders dat hij een gebiedsverbod kreeg. Hij mocht er niet meer komen. Desondanks stalkte en bedreigde hij zijn ouders - en mogelijk zijn zus en ex-vriendin - zo erg dat ze in februari van dit jaar aangifte deden.

Dat deden ze omdat ze zagen dat de man hulp nodig had die zij hem niet konden bieden, zo vertelde officier van justitie Sanne Nicolaes. Tegen de man, die al achttien jaar verslaafd is, eiste ze dinsdag in de rechtbank in Breda 9 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Dat zou betekenen dat hij over twee weken vrij komt. Als voorwaarde stelde Nicolaes dat de man eerst klinisch wordt behandeld en pas daarna begeleid wonen krijgt, met ook nog een ambulante behandeling aan zijn problemen.

De bom barstte halverwege februari. Hij zou zijn ouders hebben bedreigd met de dood, volgens justitie. De officier stelt dat hij tegen verschillende mensen zou hebben gezegd dat hij ze zou vermoorden. Hij gooide in elk geval een tegel tegen het raam bij zijn ouders. De man was boos, omdat hij maar geen geld kreeg van ze. Hij kwam steeds aan de deur om geld te vragen.

De man bekende een groot deel van de feiten, dinsdag in de rechtbank. Volgens gedragsdeskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar doordat hij zwakbegaafd is, een persoonlijkheidsstoornis heeft en verslaafd is.