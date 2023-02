Ouders opgelet! Hier in Tilburg drink je zorgeloos koffie met je kleintje

indebuurt“Ik ben zo blij dat er een plek in Tilburg is gekomen waar je er met je kleintje mag zijn in Tilburg,” zegt initiatiefnemer Luversa Snijders-Coolen op de Instagrampagina van Kleintje Koffie 013. Het tweede seizoen is begonnen.

Ouders en kinderen ontmoeten elkaar eenmaal in de twee weken op woensdagochtend bij Stichting Stadstuin Theresia. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten op de zaterdag. Het programma van Kleintje Koffie 013 tot en met april is bekend. Luversa: “Zo fijn dat we weer begonnen zijn!”

Succesvol eerste seizoen

In 2022 organiseerde Luversa het eerste seizoen van Kleintje Koffie. Dit was volgens haar een succes. “Vol trots en vreugde kijk ik erop terug. In negen bijeenkomsten hebben we met bijna vijftig ouders en nog eens zoveel kinderen gezongen, gedanst en geyogaat. Geluisterd naar mooie verhalen en naar elkaar. Ondanks dat ik het organiseren een flinke klus vind, zie ik hoe speciaal dit initiatief is. En ik ben dankbaar dat zoveel mensen mij steunen.”

Nieuw programma

Van het tweede seizoen staan er nog acht bijeenkomsten op het programma. De eerstvolgende is op woensdagochtend 8 februari van 9.30 tot 11.00 uur. Wat is er allemaal te doen? Het programma is nog niet bekend, maar een aantal activiteiten wil Luversa wel al verklappen. “Denk aan een vraag-maar-raaksessie met een pedagoog, een ruilochtend van kleding en speelgoed of een kleuter- en dreumesmassage.”

Meedoen?

Wil je meedoen met deze activiteiten en daarbij andere ouders met jonge kinderen ontmoeten? Kinderen van vier jaar en jonger zijn welkom bij Kleintje Koffie 013. Op de zaterdagen mag je ook kinderen van vijf jaar en ouder meenemen. De bijeenkomsten zijn bij Stichting Stadstuin Theresia aan de Theresiastraat 15. De bijdrage is 2,50 euro per keer. Je krijgt een gratis kop koffie of thee en diksap voor de kleine.

