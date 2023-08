Oudste inwoner van Tilburg, zuster Henriëtte Schuring (1915-2023), voelde zich ‘een soort van moeder’

Op deze drukke plek in het stadshart van Tilburg is iets bijzonders gaande

TILBURG - In de schaduw van de Heikese kerk in Tilburg hebben archeologen een verrassende ontdekking gedaan: er zijn scherven en aardewerk uit de elfde en twaalfde eeuw gevonden. Dit betekent dat bewoning op deze plek honderd jaar ouder is dan tot nu toe bekend was.