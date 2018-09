Over vijf weken draait Het Huis weer

Too Good To Go-app strijkt in Tilburg neer: 'Superleuk, anders moeten we het eten weggooien'

10:41 Ma 24 sept: Voor een prikkie eten kopen dat anders weggegooid zou worden. De app 'Too Good To Go' zit inmiddels ook in Tilburg, de eerste ondernemers hebben zich erbij aangesloten. ,,Het idee sprak me gelijk aan."