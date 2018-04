Overtreding op A58 bij Tilburg: man blijkt 7.500 euro aan openstaande boetes te hebben

Uit het gastenboek: 'Leuk museum! Vooral die dik­maak­spie­gels'

17:47 TILBURG - Facebook, Instagram. Twitter; voor wie zijn mening kwijt wil, zijn er digitale podia genoeg. Maar bij musea blijkt het ouderwetse gastenboek een blijvertje. Museum De Pont bewaart ze allemaal. Al 25 jaar, elk jaar een stuk of drie. ,,We nemen al die reacties bloedserieus. Het gastenboek is goud waard."