Overvallen cafetaria Tilburg 'gewoon' weer open; 'We zijn wel erg geschrokken'

TILBURG - De schrik zit er na de overval van vrijdagavond weliswaar goed in bij de medewerkers van cafetaria Timmy in Tilburg, maar de zaak is vandaag gewoon open. De dader loopt voor zover bekend nog vrij rond.

Vrijdagavond even na half elf overviel een man de cafetaria in de Diepenstraat. Hij dreigde met een mes en vroeg om geld. Het aanwezige personeel gaf snel wat af, waarna de man zich uit de voeten maakte. De politie stelt dat het verstandig was om snel geld te geven, vanwege de veiligheid van het personeel. Hoeveel precies is buitgemaakt is nog niet bekend.

Bij de overval raakte niemand gewond, bevestigt de dochter van de vrouw die vrijdagavond in de zaak was. ,,Maar mamma is wel erg geschrokken." Tijdens de overval waren ook enkele klanten in de zaak aanwezig; ook zij werden bedreigd maar raakten niet gewond.

In 2014 ook overval

De man vluchtte op de fiets. Volgens de politie had hij een mondkapje op en een doek over zijn hoofd.