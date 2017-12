Overvaller dreigt in bijzijn van tientallen studenten met pistool in Albert Heijn in Tilburg

Hoogbejaarde vrouw zwaargewond bij keukenbrand in huis Tilburg, ook zoon gewond

19:50 TILBURG - Een hoogbejaarde vrouw is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een brand in haar huis aan de Marie Koenenlaan in Tilburg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook haar zoon raakte bij de brand gewond.