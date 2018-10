Overvaller van woning en appartement in Tilburg in de kraag gevat

Molukkers in Tilburg willen veerkracht tonen

19:55 TILBURG - Verbroederen, saamhorigheid versterken, begrip vergroten. Met die doelen voor ogen organiseert de Molukse gemeenschap in Tilburg volgend jaar een reeks evenementen. Die moeten laten zien dat deze bevolkingsgroep in de stad springlevend is. Zowel in eigen kring als naar niet-Molukse inwoners toe.