Overwinning personeel StandardAero: ontslagen in Tilburg niet toegestaan

Video Twee wafelij­zers gestolen bij wafelkraam op Tilburgse Kermis

15:03 TILBURG - Bij de wafelkraam op het NS-plein is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De eigenaar merkte de inbraak zondagochtend op toen hij zag dat het rolluik van zijn wagen was geforceerd. Dat meldt Kermis FM.