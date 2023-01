Palestijnse vrouwen kregen 37 jaar lang steun voor hun studie, nu stopt Tilburgse Vrienden van Nazareth

Christen­Unie na onrust in Eindhoven en Tilburg: 'Wij kiezen voor de roetveeg­piet’

EINDHOVEN/TILBURG - Als het aan ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ligt, omarmt Nederland de roetveegpiet. ,,Die heeft alles in zich om de Piet van ons allemaal te worden’', schrijft de voorman van de kleinste coalitiepartij in de Tweede Kamer op Facebook. ,,Deze Piet is de triomf van de polder. Hij heeft z’n roetvegen te danken aan een traditioneel element van het Sinterklaas-verhaal: de schoorsteen.’'

19 november