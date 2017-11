Pastoor Harm Schilder: 'De paus danst een tango met de kerk, maar de kerk is een oude vrouw'

VIDEO Nieuwe burgemeester Weterings: 'Thuiskomen, dat gevoel overheerst'

28 november TILBURG - Weterings greep terug naar het verleden in zijn eerste speech als burgemeester: ,,Ik vertrok hier dertig jaar geleden uit een sombere stad, maar ik kom terug in een stad met elan. Ik voel me uitgedaagd de stijgende lijn voort te zetten." En sloot meteen aan op de houding van zijn voorganger: ,,We zijn hier niet bang om criminelen op de huid te zetten".