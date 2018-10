Pepperspray gebruikt bij arrestatie inbrekers (14 en 20) in Tilburg

Geen bier, maar kannen met ranja op tafel bij eerste Kinder­dorpsquiz Udenhout

7 oktober UDENHOUT - De eerste Kinderdorpsquiz in de regio was zondag 7 oktober, in Udenhout. De makers van de Dorpsquiz voor de groten, aangevuld met leerkracht Koen Stroucken, draaiden afgelopen weken een quiz in elkaar voor kinderen van groep 6 tot en met de eerste klas van de middelbare school.Twaalf teams van minstens tien deelnemers doen al mee.