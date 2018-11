Personeel failliet groenbedrijf Van Esch ligt goed in de markt

Curator Ruud Hermsen in Tilburg spreekt met enkele kandidaten over een mogelijke doorstart, zegt hij desgevraagd. Hij hoopt later deze week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Van Esch is gespecialiseerd in groenvoorziening en civiele techniek voor gemeenten, bedrijven en particulieren. Volgens Hermsen staan een kleine veertig mensen op de loonlijst. De curator ziet het voor hen vrij positief in. ,,In de branche staat men te springen om geschikt personeel. De medewerkers zijn vaak ook nog al vele jaren vertrouwd met de projecten in de portefeuille van Van Esch. Onze inspanning is er op gericht het geheel van de activiteiten over te dragen aan een doorstartende partij.”