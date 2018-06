Personeel StandardAero staakt opnieuw een dag

Traverse maakt opvang voor kinderen een stuk huiselij­ker

20 juni TILBURG - Traverse, opvang voor mensen in de problemen, heeft zijn ruimte aan de Gasthuisring kindvriendelijker gemaakt. Met een donatie van 14.000 euro van Stichting Kinderpostzegels is een rustige plek gemaakt, waar kinderen zich even uit de dagelijkse zorgen kunnen terugtrekken.