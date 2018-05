Petitie behoud Blauwe Gebouw in Tilburg

Tonprater Lion Spijkers overlijdt op weg naar Santiagio de Compostel­la

17:13 TILBURG - De Tilburgse tonprater Lion Spijkers (59) is tijdens zijn bedevaartstocht naar Santiago de Compostella plotseling overleden. Hij was 25 april met zijn broer en neef in Leon vertrokken. De drie hadden de Spaanse bedevaartstad bijna bereikt. Spijkers overleed in zijn slaap.