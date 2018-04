Philip en zijn Tilburgse vrienden leven vier dagen op de planeet Roadburn

VIDEOTILBURG - Het zijn liefhebbers van metal, doom en psychedelica: Philip Reijnen en acht van zijn vrienden. Fans van Roadburn komen niet altijd van ver. Ze wonen ook in Tilburg en gaan te voet of op de fiets naar het festival.

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Scandinavisch, Vlaams, in de wachtrijen voor muziekpodia in 013, Koepelhal en Patronaat komt de wereld bij elkaar. De duizenden bezoekers van festival Roadburn - veel baarden, zwarte T-shirts - leggen soms duizenden kilometers af om in Tilburg hun favoriete bands te zien.

Maar de liefhebbers van doom, metal, psychedelica en stonerrock komen ook van dichtbij. Philip Reijnen (46, baard, shirt van de Tilburgse doommetalband Treurwilg) kan te voet naar Roadburn en hij is niet de enige Tilburger. Zijn broer Bobby (44, T-shirt van Down), is er ook, vriend Paul (48, T-shirt met gitaarplug) eveneens. Net als hun vrienden Micha, Moira, William, Vic, Michael en Esther.

Baardharen

Doordeweeks werken ze bij de distributie van AH, als veiligheidsdeskundige, oncologisch verpleegkundige en marketeer, maar tijdens Roadburn dompelen ze vier dagen lang onder in donkere muziek. De gesprekken gaan over bands die ze willen zien, over T-shirts, over ontmoetingen, ook over welke olie de baardharen zachter maakt. Ze leven even op planeet Roadburn, trekken hun eigen plan en komen elkaar steeds weer tegen. Zo niet, dan is er contact via WhatsApp.

Philip Reijnen gaat al tien jaar naar Roadburn. Hij heeft het nagezocht in zijn plakboeken met concertkaartjes. Zijn vrouw en twee dochters weten dat ze hem een paar dagen kwijt zijn. Geen klusjes, geen familiebezoek.

Blackmetal

In de Koepelhal luistert hij geconcentreerd naar de Poolse blackmetalband Furia. ,,Goede muzikanten en een mooie gelaagdheid." Hij is uitgegroeid tot een kenner.

,,Ik hield me met Top 40 muziek bezig, maar door Bobby, mijn broer leerde ik andere muziek kennen. Dat begon met een cd van Pearl Jam en toen ik bij 013 de Canadese band Baroness zag was ik verkocht. Wouw, wat een ervaring. Daarna ging ik bladen als Aardschok lezen, concerten bezoeken en online muziek luisteren."

T-shirts

Zijn vrienden zeggen dat hij een T-shirtverslaving heeft. ,,Van elke band die ik zag kocht ik een shirt, ik had er zeker 150." Ook voor Roadburn kiest hij thuis zijn shirts met zorg, elke dag een ander. Dit jaar probeert hij zich in te houden, maar na een concert van de IJslandse band Une Misère gaat hij toch naar de merchandise in de Koepelhal. Die band bestaat uit vier gitaristen, een drummer en een springende zanger. ,,Wat een energie", zegt gelegenheidsrecensent Philip. ,,Geweldig." Dat de frontman tijdens het concert 'fucking' herinneringen ophaalt aan een bevriende. depressieve muzikant die uit het leven is gestapt, maakt indruk.

Altijd baas boven baas. Vriend William Nijhoff (43) heeft honderden shirts. Deze keer draagt hij een shirt van de Italiaanse band Black Capricorn. Shirts leiden tot gesprekken met andere Roadburnbezoekers. ' O, ken je die? Goede band!' Maar er zijn ook ongeschreven regels. Draag je een shirt van de band die je gaat zien? Nee. En dragen muzikanten shirts met hun eigen bandnaam? Soms.

De band Faal

Moira Vosselman (38), vrouw van William, heeft Faal op haar shirt staan. Een Tilburgse band, haar man is de frontman. Faal speelde in 2017 op Roadburn.,,Nee, ik ben geen groupie. Die band is echt gaaf." Moira zwerft van podia naar podia, go with the flow, en heeft zelfs tijd om tussendoor thuis een wasje te doen.

,,Roadburn is een festival voor muziekliefhebber met een ruime geest", zegt ze. ,,Er is veel te ontdekken. Net zag ik Jonathan Hultén in het Patronaat. Een singer-songwriter, een soort dragqueen. Ik ken hem niet, maar het was fantastisch."