Piazza Cultura, nieuw festival in Reeshof

Minder rock, meer stijl op Tilburg Culinair: 'Voorkomen dat het sleets raakt'

10:20 Do 20 sept: Minder rock-'n-roll, meer stijl, een kookboekje, een paar nieuwe deelnemers en een boel bekende gezichten. Dat is - in een notendop - de aankomende editie van Tilburg Culinair. ,,We willen voorkomen dat Culinair sleets raakt."