Plafond van lokaal op Tilburgs Odulphuslyceum stort in, leerlingen komen met schrik vrij

TILBURG - Leerlingen van het Odulphuslyceum in Tilburg zijn donderdagochtend hevig geschrokken toen plotseling het plafond van hun lokaal instortte. Na een harde klap kwam een groot deel van het plafond naar beneden. Rector Frans Claassens laat weten dat er alleen materiële schade is en dat er niemand gewond is geraakt.

Het plafond stortte in op het moment dat er een hevige onweersbui over Tilburg trok. Of dat ook de oorzaak is geweest is volgens Claassens nog onduidelijk. ,,Er is nog heel weinig bekend. We zijn de oorzaak nu aan het onderzoeken."

In het lokaal werd op het moment van het incident wiskunde gegeven. Even was er sprake van een paniekerige sfeer, maar iedereen kon veilig het lokaal verlaten.

De directie van de school heeft ouders van leerlingen inmiddels via de mail op de hoogte gesteld: 'Door een nog onbekende oorzaak is tijdens het derde lesuur in een lokaal van locatie 99 tijdens de les van klas B1B een deel van het verlaagde plafond naar beneden gevallen. Gelukkig is er geen enkele leerling geraakt of gewond geraakt. Leerlingen worden opgevangen, nadat ze van de eerste schrik bekomen zijn gaan de lessen gewoon weer door.'