Plakplaatje! Hier scoor je gratis een tijdelijke tatoeage van Tilburg

In Herinnering Wie hulp nodig had, kon rekenen op Stefan van Loenen (1969-2020) – zijn leven eindigde abrupt en veel te vroeg

EINDHOVEN - Dat Eindhovenaar Stefan van Loenen (1969-2020) zo vroeg zou overlijden, kon niemand zien aankomen. Hij was pas 50 jaar, kwam niet ziek over en stond midden in het leven. De klap was dan ook groot toen hij thuis gevonden werd. Een hartinfarct was hem fataal geworden.